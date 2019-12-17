В Брянске на день оставят без воды жителей Советского района
Плановые работы пройдут в районе старого аэропорта
Напор перекроют с 10.00 до 17.00.Фото: Елена РАКОВА
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19 декабря жители Советского района Брянска будут без воды. Напор перекроют с 10.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами Костычева-Строкина-Горбатова-Крахмалева.
Это связано с проведением плановых работ на водопроводе у старого аэропорта, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU