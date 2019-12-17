Едва не убившая возлюбленного ревнивица в Жуковского района получила 4,5 года колонии
Областной суд оставил в силе приговор жительнице Жуковского района, которая пыталась убить возлюбленного.
Трагедия едва не произошла 30 мая. Пьяная женщина из ревности ударила ножом в грудь своего гражданского мужа. К счастью, потерпевший остался жив. Но получил тяжелую травму.
Жуковский районный суд учел наличие у женщины двух детей, оказание первой помощи пострадавшему, признание вины, раскаяние в содеянном.
Селянке назначили наказание -4,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Осужденная не согласилась с таким решением и обжаловала приговор. Но апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU