25 декабря из Брянска в Москву начнут ходить двухэтажные поезда

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-17T14:34:18+03:00

Отправляться поезда будут с вокзала Брянск-I. Фото: Елена РАКОВА

Время в пути составит около четырех часов

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25 декабря по маршруту Брянск-Москва запустят двухэтажные поезда. В этот день первые пассажиры поедут на обновленном составе фирменного поезда «Иван Паристый».

Вагоны оборудовали системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров. В каждом купе будут розетки для зарядки мобильных. В вагонах СВ - ЖК-дисплей. Открывать свое купе можно будет только с магнитной ключ-картой.

Каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В составе есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски. Информация продублирована шрифтом Брайля.

Время в пути составит четыре часа.

- Замена вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Москву без назначения дополнительных поездов, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Купить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте перевозчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU