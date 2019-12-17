Брянский космонавт Андрей Бабкин тушил условный пожар на МКС

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-17T14:01:54+03:00

Наш земляк проходит подготовку к полету

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Брянский космонавт Андрей Бабкин проходит подготовку к предстоящему полету на МКС. Пока экипаж будущей миссии отрабатывает возможные внештатные ситуации. Одной из них оказался пожар. Вместе с Андреем Бабкиным тренировку проходят Николай Тихонов и Крис Кессиди.

У космонавтов было три сценария развития событий: ложное срабатывание сигнализации возгорание, которое можно или невозможно потушить.

Экипаж МКС-63 показал слаженную работу, подчеркнули в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, Андрей Бабкин родился в 1969 году в Брянске. Является выпускником БИТМа. С 2019 года проходит подготовку в качестве бортинженера космических экспедиций МКС-63/64 и основного экипажа «Союз МС-16». Полет экипажа намечен на апрель следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU