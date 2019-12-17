В Брянске спасли от исчезновения братскую могилу узников концлагеря

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-17T13:35:39+03:00

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Военное захоронения возле обанкротившегося 85-го ремонтного завода включили в список объектов культурного наследия. Мы уже писали, что братская могила оказалась под угрозой исчезновения.

Военное захоронение узников концлагеря «Братская могила «Жертвам фашизма» - одно из крупнейших в области. Здесь покоятся 40 тысяч пленных. Концлагерь «Дулаг-142» существовал на территории ремонтного завода с 1941-го по 1943 год.

Из-за банкротства предприятия его имущество распродают, а территорию активно застраивают. В связи с чем возникла угроза уничтожения захоронения.

- Прокурор района подал в суд иск к мэрии, в котором потребовал включить захоронение в единый госреестр объектов культурного наследия, - рассказали в прокуратуре Брянской области. - Ответчик добровольно удовлетворил заявленные прокурором требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU