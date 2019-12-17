Жители Брянска сообщили о травле собак в Бежице

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-17T12:36:18+03:00

Бездомные псы в Брянске продолжают страдать от рук неизвестных живодеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске зоозащитники сообщили о травле собак в Бежицком районе. Информация появилась в соцсети.

По словам очевидцев, в супермаркет на улице 22-го Съезда забежал бродячий пес. Животное билось в конвульсиях.

- Все были в ужасе! – рассказали очевидцы. - Собака в муках умерла в ветлечебнице. Что за нелюди это делают?

Напомним, до конца года городские власти обещали построить приют для бездомных животных. Однако дальше слов дело пока не пошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU