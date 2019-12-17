В Комаричах экс-директору школы вынесли приговор за служебные растраты

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-17T12:12:38+03:00

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виновного оштрафовали на 110 тысяч рублей

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В Комаричах выслушал приговор бывший директор школы. Суд признал его виновным по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Фигурант дела – экс-директор Бочаровской среднеобразовательной школы. Как рассказали в областной прокуратуре, в апреле прошло года он продал вверенное ему имущество, которое находилось на балансе районной администрации - дизельную электрическую станцию и тракторную телегу.

- Вырученные от продажи деньги - свыше 27 тысяч рублей – подсудимый присвоил и потратил на личные нужды, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд назначил виновному штраф в 110 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU