Главная роль

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-17T11:54:52+03:00

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О том, какую важную роль играет губернатор Брянской области в реализации федеральной «реформы чистоты», узнала вся страна.

Слова благодарности в адрес Александра Богомаза прозвучали во время выступления генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова на международном форуме-выставке «Чистая страна», которая сейчас проходит в Москве.

Напомним, что регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» пригласили на международный форум в качестве спикера. Организаторы мероприятия ППК «РЭО» и ассоциация «Чистая страна» попросили генерального директора АО «Чистая планета» поделиться своим опытом эффективной работы в новой отрасли с коллегами из других регионов. Во время своей презентации Владимир Чашников рассказал о том, как строится работа оператора по обращению с ТКО в нашей области, с какими трудностями пришлось столкнуться, как реализуется программа раздельного сбора отходов и осуществляется экологическое просвещение. Генеральный директор АО «Чистая планета» отметил особую роль Александра Васильевича Богомаза в эффективной реализации «реформы чистоты» в нашем регионе:

- Мы вошли в десятку лидеров региональных операторов по обращению с ТКО благодаря правильному курсу, заданному нам губернатором Брянской области. Спасибо ему за помощь и поддержку!

ИСТОЧНИК KP.RU