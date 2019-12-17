2019-12-17T11:50:46+03:00
Общество

Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО

Поделиться:
Чтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериямЧтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериям
Изменить размер текста:

Об этом заявил директор департамента взаимодействия с регионами и регоператорами ППК «РЭО» Андрей Лаптев во время своего выступления на международном форуме «Чистая страна», который в понедельник начал свою работу в Москве и собрал более тысячи участников.

Руководители федеральных ведомств, региональных департаментов экологии и природных ресурсов, операторы по обращению с ТКО, представители предприятий-переработчиков вторсырья, эксперты приехали в столицу, чтобы подвести итоги первого года реформы и обменяться опытом.

Во время всероссийского совещания с региональными операторами были названы 10 лучших субъектов по итогам первого года «реформы чистоты»: Московская, Брянская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия. Рейтинг региональных операторов опубликовало и информационное агентство РБК.

Чтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериям, в числе которых, например: охват коммунальной услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности регоператора, информационный фон, отклонение утвержденных нормативов, претензии к работе регоператора и другие.

Вместе с тем, эксперты отметили, что 20 регоператоров находятся сегодня в зоне риска и могут прекратить свою деятельность. По их мнению, это связано с ошибками в тарифных решениях и низкой платежной дисциплиной населения и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едва не убившая возлюбленного ревнивица в Жуковского района получила 4,5 года колонии
В Брянске возле ТЮЗа установили новогоднюю елку
25 декабря из Брянска в Москву начнут ходить двухэтажные поезда
Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей
Брянский космонавт Андрей Бабкин тушил условный пожар на МКС
В Брянске спасли от исчезновения братскую могилу узников концлагеря
Жители Брянска сообщили о травле собак в Бежице
В Комаричах экс-директору школы вынесли приговор за служебные растраты
Главная роль
Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО
В Брянске умер бывший чиновник Анатолий Сахно
В Брянске грузовик врезался в маршрутку
Из Брянска в калужский приют отправят 38 обезьянок-нелегалов
В центре Комаричей иномарка сбила 76-летнюю женщину
В Брянске из маршрутки выпал 17-летний пассажир
В Брянске зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа
В Жуковке ночью загорелся дом