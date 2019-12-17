Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-17T11:50:46+03:00

Чтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериям

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Об этом заявил директор департамента взаимодействия с регионами и регоператорами ППК «РЭО» Андрей Лаптев во время своего выступления на международном форуме «Чистая страна», который в понедельник начал свою работу в Москве и собрал более тысячи участников.

Руководители федеральных ведомств, региональных департаментов экологии и природных ресурсов, операторы по обращению с ТКО, представители предприятий-переработчиков вторсырья, эксперты приехали в столицу, чтобы подвести итоги первого года реформы и обменяться опытом.

Во время всероссийского совещания с региональными операторами были названы 10 лучших субъектов по итогам первого года «реформы чистоты»: Московская, Брянская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия. Рейтинг региональных операторов опубликовало и информационное агентство РБК.

Чтобы попасть в число лидеров, необходимо было получить положительную оценку экспертов по 12 критериям, в числе которых, например: охват коммунальной услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности регоператора, информационный фон, отклонение утвержденных нормативов, претензии к работе регоператора и другие.

Вместе с тем, эксперты отметили, что 20 регоператоров находятся сегодня в зоне риска и могут прекратить свою деятельность. По их мнению, это связано с ошибками в тарифных решениях и низкой платежной дисциплиной населения и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU