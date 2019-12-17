2019-12-17T11:40:25+03:00
Общество

В Брянске умер бывший чиновник Анатолий Сахно

Ему было 66 лет
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Анатолию Сахно руководил областным управлением по работе с муниципальными образованиями.Анатолию Сахно руководил областным управлением по работе с муниципальными образованиями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянске не стало экс-начальника регионального управления по работе с муниципальными образованиями Анатолия Сахно. Об этом стало известно во вторник, 17 декабря.

Анатолий Александрович умер на 67-м году жизни. Пост начальника управления по работе с муниципальными образованиями он занимал до 2013 года. До этого руководил МУП «Жилищное хозяйство» Советского района Брянска и городским Управлением имущественных и земельных отношений.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Сахно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едва не убившая возлюбленного ревнивица в Жуковского района получила 4,5 года колонии
В Брянске возле ТЮЗа установили новогоднюю елку
25 декабря из Брянска в Москву начнут ходить двухэтажные поезда
Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей
Брянский космонавт Андрей Бабкин тушил условный пожар на МКС
В Брянске спасли от исчезновения братскую могилу узников концлагеря
Жители Брянска сообщили о травле собак в Бежице
В Комаричах экс-директору школы вынесли приговор за служебные растраты
Главная роль
Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО
В Брянске умер бывший чиновник Анатолий Сахно
В Брянске грузовик врезался в маршрутку
Из Брянска в калужский приют отправят 38 обезьянок-нелегалов
В центре Комаричей иномарка сбила 76-летнюю женщину
В Брянске из маршрутки выпал 17-летний пассажир
В Брянске зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа
В Жуковке ночью загорелся дом