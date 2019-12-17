В Брянске умер бывший чиновник Анатолий Сахно

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-17T11:40:25+03:00

Ему было 66 лет

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В Брянске не стало экс-начальника регионального управления по работе с муниципальными образованиями Анатолия Сахно. Об этом стало известно во вторник, 17 декабря.

Анатолий Александрович умер на 67-м году жизни. Пост начальника управления по работе с муниципальными образованиями он занимал до 2013 года. До этого руководил МУП «Жилищное хозяйство» Советского района Брянска и городским Управлением имущественных и земельных отношений.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» приносит соболезнования родным и близким Анатолия Сахно.

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ИСТОЧНИК KP.RU