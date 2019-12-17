2019-12-17T10:55:24+03:00
Происшествия

В Брянске грузовик врезался в маршрутку

Пострадал один человек
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
В брянской маршрутке пострадала пассажирка.В брянской маршрутке пострадала пассажирка.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Брянске столкнулись грузовик и маршрутка. Автоавария произошла в понедельник,16 декабря, на улице Комарова.

По предварительной версии, 29-летний водитель МАЗ ехал от улицы Калинина в крайней левой полосе в сторону улицы Речной. Грузовик врезался в маршрутку №88, которая двигалась в крайней левой полосе в попутном направлении.

Пострадала 50-летняя пассажирка.

- У раненой – перелом лучевой кости, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едва не убившая возлюбленного ревнивица в Жуковского района получила 4,5 года колонии
В Брянске возле ТЮЗа установили новогоднюю елку
25 декабря из Брянска в Москву начнут ходить двухэтажные поезда
Брянские и гомельские автоинспекторы устроили проверки для водителей
Брянский космонавт Андрей Бабкин тушил условный пожар на МКС
В Брянске спасли от исчезновения братскую могилу узников концлагеря
Жители Брянска сообщили о травле собак в Бежице
В Комаричах экс-директору школы вынесли приговор за служебные растраты
Главная роль
Брянская область вошла в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО
В Брянске умер бывший чиновник Анатолий Сахно
В Брянске грузовик врезался в маршрутку
Из Брянска в калужский приют отправят 38 обезьянок-нелегалов
В центре Комаричей иномарка сбила 76-летнюю женщину
В Брянске из маршрутки выпал 17-летний пассажир
В Брянске зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа
В Жуковке ночью загорелся дом