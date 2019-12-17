В Брянске грузовик врезался в маршрутку
Пострадал один человек
В брянской маршрутке пострадала пассажирка.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске столкнулись грузовик и маршрутка. Автоавария произошла в понедельник,16 декабря, на улице Комарова.
По предварительной версии, 29-летний водитель МАЗ ехал от улицы Калинина в крайней левой полосе в сторону улицы Речной. Грузовик врезался в маршрутку №88, которая двигалась в крайней левой полосе в попутном направлении.
Пострадала 50-летняя пассажирка.
- У раненой – перелом лучевой кости, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску.
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ИСТОЧНИК KP.RU