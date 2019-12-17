В Брянске грузовик врезался в маршрутку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-17T10:55:24+03:00

Пострадал один человек

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В Брянске столкнулись грузовик и маршрутка. Автоавария произошла в понедельник,16 декабря, на улице Комарова.

По предварительной версии, 29-летний водитель МАЗ ехал от улицы Калинина в крайней левой полосе в сторону улицы Речной. Грузовик врезался в маршрутку №88, которая двигалась в крайней левой полосе в попутном направлении.

Пострадала 50-летняя пассажирка.

- У раненой – перелом лучевой кости, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU