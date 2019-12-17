Из Брянска в калужский приют отправят 38 обезьянок-нелегалов
В Брянске решают судьбу 38 обезьян, которых конфисковали на границе. Детенышей яванского макака перевозили без документов.
Мартышек-нелегалов доставили в брянский приют для животных «Второй шанс». По словам волонтеров, малыши находились в деревянных ящиках.
- Они были голодные и напуганные, - рассказали сотрудники приюта. – Это дикие животные, ими занимаются госорганы, приют - только временная перевалочная база. Сейчас обезьянки накормлены, в тепле и чистоте.
Стало известно, что в ближайшее время малышей доставят в Калужскую область. Здесь находится центр по реабилитации диких животных «Феникс».
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ИСТОЧНИК KP.RU