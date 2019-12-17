2019-12-17T10:50:28+03:00
Происшествия

В центре Комаричей иномарка сбила 76-летнюю женщину

Пострадавшую положили в больницу
Ольга УМАРОВА
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ДТП случилось 16 декабря.ДТП случилось 16 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комаричах водитель «Рено» сбил 76-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло 16 декабря около полдевятого вечера на улице Ленина.

По предварительной информации областной ГИБДД, 77-летний водитель Renault SR ехал со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Незымаева. Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте.

- С ушибом груди и бедра пожилую женщину госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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