В центре Комаричей иномарка сбила 76-летнюю женщину
Пострадавшую положили в больницу
ДТП случилось 16 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комаричах водитель «Рено» сбил 76-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло 16 декабря около полдевятого вечера на улице Ленина.
По предварительной информации областной ГИБДД, 77-летний водитель Renault SR ехал со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Незымаева. Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте.
- С ушибом груди и бедра пожилую женщину госпитализировали, - говорят в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU