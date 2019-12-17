В Брянске из маршрутки выпал 17-летний пассажир

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-17T10:51:00+03:00

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В Брянске из маршрутки на ходу выпал 17-летний парень. Это случилось около девяти утра в понедельник, 16 декабря, на улице Королева.

Как рассказали в ОГИБДД, маршрутка №38 отъезжала от остановки «улица Академика Королева» в сторону бульвара Щорса.

- Парень выпал на проезжую часть, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. – Пострадавший ушиб ногу.

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ИСТОЧНИК KP.RU