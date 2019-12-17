В Брянске из маршрутки выпал 17-летний пассажир
Машина отъезжала от остановки
Парню выписали лечение и отпустили домой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянске из маршрутки на ходу выпал 17-летний парень. Это случилось около девяти утра в понедельник, 16 декабря, на улице Королева.
Как рассказали в ОГИБДД, маршрутка №38 отъезжала от остановки «улица Академика Королева» в сторону бульвара Щорса.
- Парень выпал на проезжую часть, - говорят в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Брянску. – Пострадавший ушиб ногу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU