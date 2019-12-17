В Брянске зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-17T09:37:24+03:00

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На прошлой неделе в Брянске зафиксировали первый случай «свиного» гриппа. Как рассказали в областном Роспотребнадзоре, заболел взрослый горожанин, находившийся на домашнем лечении.

Также в регионе по прежнему бушует ОРВИ. В Брянске инфекцию подхватили 3653 человека. Эпидемиологический порог превышен на 10,9 процента.

- По всей области заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 11,4 процента, - говорят в пресс-службе Роспотребнадзора по Брянской области. - Эпидпорог превышен у взрослых и детей, кроме малышей до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU