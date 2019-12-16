2019-12-16T16:51:12+03:00
Общество

В Брянске ищут семью для девятилетней Полины

Ее маму и папу лишили родительских прав
Ольга УМАРОВА
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Никто из родных девочки не смог взять ее к себе домой.Никто из родных девочки не смог взять ее к себе домой.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Девятилетней Полине из Брянска срочна нужна семья. Как рассказали в горадминистрации, мать и отца девочки лишили родительских прав. А никто из родственников забрать ее к себе не может.

На данный момент Полина находится в одном из государственных бюджетных учреждений Брянска.

- Девочка добрая, послушная, спокойная, общительная, - говорят в мэрии. - Полине нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут девочку в семью, ребенок нуждается в родительской заботе.

Если вы хотите взять Полину в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской горадминистрации: ул. Комсомольская, д. 4, телефон 8 (4832) 51 88 94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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