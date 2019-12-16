В Брянске ищут семью для девятилетней Полины
Девятилетней Полине из Брянска срочна нужна семья. Как рассказали в горадминистрации, мать и отца девочки лишили родительских прав. А никто из родственников забрать ее к себе не может.
На данный момент Полина находится в одном из государственных бюджетных учреждений Брянска.
- Девочка добрая, послушная, спокойная, общительная, - говорят в мэрии. - Полине нужны ответственные родители, которые как можно скорее заберут девочку в семью, ребенок нуждается в родительской заботе.
Если вы хотите взять Полину в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской горадминистрации: ул. Комсомольская, д. 4, телефон 8 (4832) 51 88 94.
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ИСТОЧНИК KP.RU