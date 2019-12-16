2019-12-16T14:45:59+03:00
Общество

34-летняя жительница Брянска ударила возлюбленного ножом в грудь

ЧП произошло на улице Дружбы
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
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В Брянске сотрудники Росгвардии задержали женщину, ударившую ножом возлюбленного.

О драке в одной из квартир на улице Дружбы сообщили местные жители. На место происшествия направили наряд группы задержания. В квартире росгвардейцы увидели горожанку, которая во время ссоры ударила ножом своего приятеля. Конфликт произошел во время застолья, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Потерпевшему вызвали скорую. Его госпитализировали.

Для дальнейшего разбирательства 34-летнюю горожанку передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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