34-летняя жительница Брянска ударила возлюбленного ножом в грудь
В Брянске сотрудники Росгвардии задержали женщину, ударившую ножом возлюбленного.
О драке в одной из квартир на улице Дружбы сообщили местные жители. На место происшествия направили наряд группы задержания. В квартире росгвардейцы увидели горожанку, которая во время ссоры ударила ножом своего приятеля. Конфликт произошел во время застолья, сообщают в пресс-службе Росгвардии.
Потерпевшему вызвали скорую. Его госпитализировали.
Для дальнейшего разбирательства 34-летнюю горожанку передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU