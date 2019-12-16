2019-12-16T14:21:45+03:00
Общество

Брянская певица Анастасия Гладилина поборется за выход в финал конкурса «Синяя птица»

Талант юной исполнительницы отметил Денис Мацуев
Мария Дедкова
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На очередном испытании юная певица исполнила песню из мультфильма «Красавица и чудовище»На очередном испытании юная певица исполнила песню из мультфильма «Красавица и чудовище»Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Десятиклассница из Брянска Анастасия Гладилина борется за выход в финал конкурса «Синяя птица». На очередном испытании юная певица исполнила песню из мультфильма «Красавица и чудовище», сообщили в правительстве области.

Жюри выступление нашей землячки очень понравилось. Все пожелали услышать песню еще и на русском языке. Девушка не растерялась и спела «Паромщика».

Талант брянской исполнительницы отметил народный артист России Денис Мацуев:

- Не важно, на каком языке человек поет. Достаточно было одной первой фразы – и стало понятно: чистота голоса и культура. А когда Настя заговорила, стало ясно, что это глубоко интеллигентный человек. Я уверен, у тебя все будет хорошо, на любом языке мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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