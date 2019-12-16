2019-12-16T13:58:05+03:00
Общество

В Брянске продолжается реконструкция стадиона «Динамо»

Рабочие уже проложили трубы новой теплотрассы
Мария Дедкова
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Рабочие уже проложили трубы для нового поля с подогревом.Рабочие уже проложили трубы для нового поля с подогревом.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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В Брянске продолжают ремонт стадиона «Динамо». Рабочие уже проложили трубы для нового поля с подогревом.

После того, как завершат обустройство новой системы подогрева, брянский клуб получит возможность проводить игры зимой.

Кроме того,это даст шанс повысить класс спортивной арены, сообщают на сайте «динамовцев».

К слову, во время ремонта заменят электронное табло. Болельщики отмечали, что оно ломалось почти каждый матч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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