За смерть сотрудницы будут судить заведующую складом завода в Лопандино

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-16T13:16:24+03:00

Уголовное дело будут рассматривать в Комаричах

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Сотрудницу сахарного завода в поселке Лопандино будут судить за смерть сотрудницы склада. По версии следствия, женщина нарушила правила охраны труда.

Напомним, трагедия произошла 21 мая. Во время погрузки под мешками с сахаром оказалась 48-летняя сотрудница. Она получила тяжелые травмы, от которых умерла.

На заведующую складом завели уголовное дело. Как говорят правоохранители, по ее указаниям сахар разместили и хранили неправильно. Уголовное дело по существу рассмотрит Комаричский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU