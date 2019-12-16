2019-12-16T13:16:24+03:00
Общество

За смерть сотрудницы будут судить заведующую складом завода в Лопандино

Уголовное дело будут рассматривать в Комаричах
Мария Дедкова
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На заведующую складом завели уголовное дело.На заведующую складом завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудницу сахарного завода в поселке Лопандино будут судить за смерть сотрудницы склада. По версии следствия, женщина нарушила правила охраны труда.

Напомним, трагедия произошла 21 мая. Во время погрузки под мешками с сахаром оказалась 48-летняя сотрудница. Она получила тяжелые травмы, от которых умерла.

На заведующую складом завели уголовное дело. Как говорят правоохранители, по ее указаниям сахар разместили и хранили неправильно. Уголовное дело по существу рассмотрит Комаричский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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