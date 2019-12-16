2019-12-16T13:41:45+03:00
Общество

31 декабря в Брянской области будет выходным

Такое решение принял губернатор Александр Богомаз
Мария Дедкова
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Рабочей станет суббота 28 декабря.Рабочей станет суббота 28 декабря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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31 декабря в Брянской области сделали выходным днем. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз на заседании президиума регионального политсовета партии.

По словам депутатов, такие пожелания высказывали жители области во время приемов.

Как отметил глава региона, брянцы смогут спокойно, не разрываясь между домом и работой, подготовиться к любимому празднику: накрыть стол, купить подарки и встретиться с родными и близкими.

Но отработать выходной все-таки придется. Рабочей станет суббота 28 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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