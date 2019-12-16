31 декабря в Брянской области будет выходным

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-16T13:41:45+03:00

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31 декабря в Брянской области сделали выходным днем. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз на заседании президиума регионального политсовета партии.

По словам депутатов, такие пожелания высказывали жители области во время приемов.

Как отметил глава региона, брянцы смогут спокойно, не разрываясь между домом и работой, подготовиться к любимому празднику: накрыть стол, купить подарки и встретиться с родными и близкими.

Но отработать выходной все-таки придется. Рабочей станет суббота 28 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU