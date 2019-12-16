Суд над предполагаемым убийцей сотрудников спецсвязи в Брянске начнется 18 декабря

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-16T11:31:06+03:00

Горожанина будут судить по четырем статьям

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Слушание дела об убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске начнется 18 декабря. В этот день состоится первое заседание в Брянском областном суде.

Напомним, 31-летнему жителю Брянска утвердили обвинение. Горожанина будут судить по четырем статьям: "Убийство двух лиц", "Разбой в особо крупном размере", "Хищение огнестрельного оружия" и "Покушение на уничтожение имущества путем поджога".

По версии следствия, 20 сентября инкассатор спецсвязи воспользовался доверием своих коллег и забрал оружие. После этого он застрелил сослуживцев и пробрался в служебное помещение с деньгами, где забрал 13 миллионов рублей.

Заметая следы, злоумышленник повредил систему видеонаблюдения, облил бензином и поджег помещение, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали в этот же день. Он признался в совершенном преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU