Умер профессор БГТУ Владимир Дунаев
О смерти преподавателя сообщили его коллеги
Фото: официальный сайт БГТУ
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В Брянске ушел из жизни профессор государственного технического университета Владимир Дунаев. О смерти преподавателя сообщили его коллеги.
Владимиру Петровичу было 73 года. Он преподавал на кафедре «Подъемно-транспортные машины и оборудование». Был автором множества научных работ, являлся почетным работником образования.
С профессором простились 14 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU