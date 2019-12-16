Умер профессор БГТУ Владимир Дунаев

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-16T10:27:22+03:00

О смерти преподавателя сообщили его коллеги

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В Брянске ушел из жизни профессор государственного технического университета Владимир Дунаев. О смерти преподавателя сообщили его коллеги.

Владимиру Петровичу было 73 года. Он преподавал на кафедре «Подъемно-транспортные машины и оборудование». Был автором множества научных работ, являлся почетным работником образования.

С профессором простились 14 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU