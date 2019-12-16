В Унечском районе иномарка съехала в кювет: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-16T10:11:04+03:00

Пассажирам оказали первую медпомощь и отпустили домой с назначением лечения

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В Унечском районе иномарка оказалась в кювете. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 23.40 15 декабря на 114-м автодороги трассы «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации, 45-летний водитель «Мазды -6» при движении со стороны Брянска съехал на обочину. В ДТП пострадали двое.

47-летний пассажир получил ушиб груди и поранил подбородок. Его 43-летний спутник сломал пятку и поранил лицо.

Пострадавших осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU