2019-12-16T09:53:53+03:00
Общество

В страшном ДТП на трассе в Жуковском районе погиб 35-летний автомобилист

По предварительной информации, он не справился с управлением во время обгона
Мария Дедкова
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Машина съехала в кювет и перевернулась. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской областиМашина съехала в кювет и перевернулась. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области
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На трассе в Жуковском районе произошло страшное ДТП. Около 15.30 в воскресенье, 15 декабря, на 158-м километре автодороги «Брянск-Смоленск» разбился автомобилист.

- По предварительной информации, 35-летний водитель «Фольксвагена Поло» не справился с управлением во время обгона, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм автомобилист скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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