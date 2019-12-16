Брянцы пожаловались на "грязевой душ" на улице Калинина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-16T09:35:46+03:00

По словам горожан, остаться чистым после дождя на узких тротуарах невозможно

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Жители Брянска пожаловались, что после расширения улицы Калина ходить по тротуарам в дождь стало невозможно. По словам горожан, грязь с дороги летит на пешеходов и здания.

- Прошу обратить внимание на набережную, вдоль улицы Калинина. После расширения дороги ходить по пешеходным зонам стало невозможно, - написали недовольные брянцы в соцсетях.

Напомним, ремонт улицы Калинина завершился совсем недавно. Работы шли больше полугода. На части магистрали расширили проезжую часть.

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ИСТОЧНИК KP.RU