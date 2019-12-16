Брянский ветеран Николай Кабанов скончался на Украине

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-16T09:12:18+03:00

Николай Васильевич участвовал в парадах к 9 мая, Дню партизан и подпольщиков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Ушел из жизни брянский ветеран Великой Отечественной войны Николай Кабанов. Ему было 92.

Николай Васильевич родился в селе Гетманская Буда в 1927 году. В апреле 1942 года, в 14 лет, стал партизаном, связным-разведчиком по особым поручениям.

После войны Николай Кабанов поступил в Брянский железнодорожный техникум, который окончил в 1949 году. Позже его направили в воинскую железнодорожную бригаду на должность помощника начальника политотдела.

Позднее, после окончания Высшей партшколы ЦК КПСС, Николай Васильевич стал 1-м секретарем горкома комсомола. Он окончил Киевский политехнический институт, строил первый в СССР и соцстранах завод по производству аппаратуры и деталей высокого и сверхвысокого давления. В должности директора военного завода выполнял оборонные заказы.

После выхода на пенсию Николай Васильевич возглавлял ветеранские общественные организации, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Последние годы ветеран жил в Конотопе Сумской области, откуда не раз приезжал в Брянск. Он участвовал в парадах к 9 мая, Дню партизан и подпольщиков.

Свои соболезнования родным и близким Николая Васильевича выразили руководители области. К ним присоединяется редакция "Комсомольской правды"в Брянске".

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ИСТОЧНИК KP.RU