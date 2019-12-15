В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс шести градусов

15 Дек. 22:33 2019-12-15T22:33:08+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, ночью местами возможен мокрый снег. Днем осадков не прогнозируют.

Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов. Днем будет от +1 до +6 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU