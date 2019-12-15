В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс шести градусов
Осадков не прогнозируют
Изменить размер текста:
В понедельник, 16 декабря, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, ночью местами возможен мокрый снег. Днем осадков не прогнозируют.
Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов. Днем будет от +1 до +6 тепла.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU