СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-15T20:02:48+03:00

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В Навле вандалы разгромили новую спортивную площадку в сквере имени Деревянко. Его отремонтировали в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды".

- Еще тогда активисты ОНФ обращали внимание администрации Навлинского района на угрозу вандализма, предлагали рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения возле спортивной площадки, - рассказали в пресс-службе Брянского отделения ОНФ. - К сожалению, наши опасения подтвердились. Часть ограждения демонтирована либо повреждена, трибуны разбиты, ручки на дверях сломаны, сетка на футбольных воротах порвана. По информации властей, это дело рук двух 14-летних подростков. Полиция провела проверку по факту вандализма, установила личности злоумышленников, но привлечь их к уголовной ответственности нельзя – не достигли соответствующего возраста.

Активисты обратились к районным властям. После этого спортплощадку отремонтировали. Районная администрация пообещала усилить меры, чтобы впредь защитить площадку от злоумышленников. Муниципалитет также попросил полицию приблизить к площадке маршруты патрулирования. Прорабатывается вопрос установки камер видеонаблюдения в сквере.

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ИСТОЧНИК KP.RU