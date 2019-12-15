В Климовском селе сгорела машина

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-15T16:29:16+03:00

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В Климовском районе в селе Сачковичи сгорела легковушка. О возгорании автомобиля оперативному дежурному МЧС сообщили в В 14.29 в воскресенье, 15 декабря.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №22, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Огонь потушил до прибытия пожарных расчетов. Пламя повредило панель приборов в автомобиле Нива.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU