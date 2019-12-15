2019-12-15T16:29:16+03:00
Происшествия

В Климовском селе сгорела машина

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Климовском районе в селе Сачковичи сгорела легковушка. О возгорании автомобиля оперативному дежурному МЧС сообщили в В 14.29 в воскресенье, 15 декабря.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №22, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Огонь потушил до прибытия пожарных расчетов. Пламя повредило панель приборов в автомобиле Нива.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют причину возгорания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Климовском селе сгорела машина
В Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов на обочине
В Жуковском районе перевернулась легковушка, водитель погиб
Брянский студент БГУ выступил на концерте в Кремле
В Брянске трое парней избили мужчину и женщину
Суземский район отпраздновал 90-летие
В Брянске водителя оштрафовали по записки с камеры видеорегистратора
В воскресенье брянцев ждет дождь и сильный ветер
В Новозыбкове нашли склад боеприпасов времен войны
В Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд
В Брянске открыли новый Дом Юнармии
В Брянске стартовало строительство нового Литейного моста
В Брянске под колеса легковушки попал 13-летний школьник
В Брянске водитель "Мерседеса" насмерть сбил пенсионера
Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году
Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне
15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе
Брянская школа №12 отметила 80-летний юбилей
В 2020 году для Брянска планируют купить 45 новых троллейбусов
Для брянских кадетов устроят новогодний бал
В Брянске пройдет бенефис заслуженной артистки России Марины Финогеновой
На Брянщину пытались провезти 3,5 центнера грецких орехов