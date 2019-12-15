В Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов на обочине

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-15T15:10:46+03:00

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Троих из них - госпитализировали

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В брянском городе Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 20.30 на улице Дом-интернат. По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал со стороны деревни Глаженка, когда сбил людей, шедших по обочине.

У 30-летней женщины медики диагностировали открытый перелом левой голени, закрытый перелом правой голени, закрытый перелом левого плеча. У 35-летнего мужчины - ушиб грудной клетки, ушибы правой и левой голени. У 43-летнего пешехода - закрытый перелом левой голени, перелом бедра справа, ушиб правого легкого. Всех троих госпитализировали. Четвертого пострадавшего - 32-летнего мужчину - с ушибом правой кисти, ссадиной правой руки после оказания медицинской помощи опустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU