2019-12-15T15:10:46+03:00
Происшествия

В Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов на обочине

Троих из них - госпитализировали
Елена РАКОВА
Поделиться:
В ДТП пострадали четыре человека.В ДТП пострадали четыре человека.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В брянском городе Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря около 20.30 на улице Дом-интернат. По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал со стороны деревни Глаженка, когда сбил людей, шедших по обочине.

У 30-летней женщины медики диагностировали открытый перелом левой голени, закрытый перелом правой голени, закрытый перелом левого плеча. У 35-летнего мужчины - ушиб грудной клетки, ушибы правой и левой голени. У 43-летнего пешехода - закрытый перелом левой голени, перелом бедра справа, ушиб правого легкого. Всех троих госпитализировали. Четвертого пострадавшего - 32-летнего мужчину - с ушибом правой кисти, ссадиной правой руки после оказания медицинской помощи опустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сельцо водитель ВАЗа сбил четверых пешеходов на обочине
В Жуковском районе перевернулась легковушка, водитель погиб
Брянский студент БГУ выступил на концерте в Кремле
В Брянске трое парней избили мужчину и женщину
Суземский район отпраздновал 90-летие
В Брянске водителя оштрафовали по записки с камеры видеорегистратора
В воскресенье брянцев ждет дождь и сильный ветер
В Новозыбкове нашли склад боеприпасов времен войны
В Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд
В Брянске открыли новый Дом Юнармии
В Брянске стартовало строительство нового Литейного моста
В Брянске под колеса легковушки попал 13-летний школьник
В Брянске водитель "Мерседеса" насмерть сбил пенсионера
Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году
Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне
15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе
Брянская школа №12 отметила 80-летний юбилей
В 2020 году для Брянска планируют купить 45 новых троллейбусов
Для брянских кадетов устроят новогодний бал
В Брянске пройдет бенефис заслуженной артистки России Марины Финогеновой
На Брянщину пытались провезти 3,5 центнера грецких орехов