Суземский район отпраздновал 90-летие

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-15T10:22:34+03:00

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Суземский район Бярнской области отпраздновал свое 90-летие. По случаю праздника в районном Доме культуры устроили большой концерт. В фойе ДК гостей торжества встречала выставка декоративно-прикладного творчества умельцев Суземки и детских рисунков.

Особое место отвели фотографиям Суземки. На них - вся история поселка и портреты людей, внесших большой вклад в его становление.

На концерте жителей поздравили с праздником руководители района, представители областной Думы. Для участников праздничного вечера выступили брянские творческие коллективы, которые исполнили народные песни, а также популярные эстрадные композиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU