В Брянске водителя оштрафовали по записки с камеры видеорегистратора
Водитель автомобиля Вольво в Брянске привлекли к административной ответственности по записи с камеры видеорегистратора. Ее опубликовали в региональных интернет-изданиях.
- Судя по видеозаписи, 13 декабря на проспекте Ленина в районе дома № 33 водитель указанного автомобиля остановился на пешеходном переходе, - рассказали в ОГБДД УМВД России по Брянску. - За совершение данного правонарушения, автомобилиста привлекли к административной ответственности и оштрафовали на одну тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU