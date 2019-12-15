В Брянске водителя оштрафовали по записки с камеры видеорегистратора

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-15T08:34:59+03:00

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Водитель автомобиля Вольво в Брянске привлекли к административной ответственности по записи с камеры видеорегистратора. Ее опубликовали в региональных интернет-изданиях.

- Судя по видеозаписи, 13 декабря на проспекте Ленина в районе дома № 33 водитель указанного автомобиля остановился на пешеходном переходе, - рассказали в ОГБДД УМВД России по Брянску. - За совершение данного правонарушения, автомобилиста привлекли к административной ответственности и оштрафовали на одну тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU