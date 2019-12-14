В Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд

СЕГОДНЯ 20:43 2019-12-14T20:43:21+03:00

Турнир состоялся в городе Фокино. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд. За победу боролись 12 команд из Брянска, Дятьково и Москвы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Первое место на турнире заняла команда "Дружба". В финале она обыграла команду департамента внутренней политики Брянской области. Бронзовыми призерами стали футболисты из "Тим-24". Они с минимальным счетом 3:2 обыграли дятьковских "Ветеранов футбола".

Лучшим игроком признали Александра Лаушкина из "Дружбы". Лучшим вратарем - Кирилл Бондаренко из команды департамента внутренний политики. А бомбардиром, забившим больше всех голов на турнире, стал Максим Пикатов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU