2019-12-14T20:43:21+03:00
Спорт

В Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд

Победителем соревнований стала команды "Дружба"
Елена РАКОВА
Поделиться:
Турнир состоялся в городе Фокино.Турнир состоялся в городе Фокино.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В брянском городе Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд. За победу боролись 12 команд из Брянска, Дятьково и Москвы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Первое место на турнире заняла команда "Дружба". В финале она обыграла команду департамента внутренней политики Брянской области. Бронзовыми призерами стали футболисты из "Тим-24". Они с минимальным счетом 3:2 обыграли дятьковских "Ветеранов футбола".

Лучшим игроком признали Александра Лаушкина из "Дружбы". Лучшим вратарем - Кирилл Бондаренко из команды департамента внутренний политики. А бомбардиром, забившим больше всех голов на турнире, стал Максим Пикатов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Фокино прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд
В Брянске открыли новый Дом Юнармии
В Брянске стартовало строительство нового Литейного моста
В Брянске под колеса легковушки попал 13-летний школьник
В Брянске водитель "Мерседеса" насмерть сбил пенсионера
Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году
Брянская спортсменка установила новый рекорд региона по плаванию на 100 метров в бассейне
15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе
Брянская школа №12 отметила 80-летний юбилей
В 2020 году для Брянска планируют купить 45 новых троллейбусов
Для брянских кадетов устроят новогодний бал
В Брянске пройдет бенефис заслуженной артистки России Марины Финогеновой
На Брянщину пытались провезти 3,5 центнера грецких орехов