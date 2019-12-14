2019-12-14T18:11:50+03:00
Общество

В Брянске открыли новый Дом Юнармии

Там для ребят будут устраивать военно-тактические игры
Елена РАКОВА
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Церемония открытия Дома Юнармии прошла 14 декабря.Церемония открытия Дома Юнармии прошла 14 декабря.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске открыли новый Дом "Юнармии" Центр Военно-тактических игр "Калашников" в субботу, 14 декабря. Он находится возле бассейна ДОСААФ между Советским и Володарским районами.

- В Брянской области активно развивается юнармейское движение, - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Александр Коробко. - В нем участвуют более 13 тысяч наших юных земляков. Не могут не радовать результаты, которые они показывают: брянское отделение занимает второе место в ЦФО по общим количественно-качественным показателям, третье место в России по охвату среди детей в возрасте от 8 до 18 лет и восьмое место в общероссийском рейтинге региональных отделений.

В новом Доме юнармейцы будут играть в военно-тактические игры, смогут получить начальные навыки в практическом ведении тактического взаимодействия, работы в команде и группе.

Гостям праздника устроили показательные выступления по рукопашному бою и мастерскому владению шашкой - фланкировке. Работала выставка оружия, прошли мастер классы по сборке и разборке автомата, а также военно-полевая кухня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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