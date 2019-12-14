В Брянске под колеса легковушки попал 13-летний школьник

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-14T15:55:01+03:00

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В Брянске под колеса юного водителя легковушки попал 13-летний школьник. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря около 21.30 на проспекте Московском.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля "Нисан примера" ехал по проспекте Московскому в левом ряду на разрешающий сигнал светофора.

- В этот момент на дорогу выбежал 13-летний пешеход, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Школьник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий, красный, сигнал светофора.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей лица, перелом правой голени, закрытый перелом костей носа и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU