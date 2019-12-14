2019-12-14T11:56:01+03:00
Авто

15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе

Полицейские будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения
Елена РАКОВА
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Полицейские устроят сплошные проверки.Полицейские устроят сплошные проверки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 15 декабря, брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе.

Сотрудники областной Госавтоинспекции будут искать водителей, севших за руль пьяными.

В полиции напоминают, что если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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