15 декабря брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе
Полицейские будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения
Полицейские устроят сплошные проверки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 15 декабря, брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах в Навлинском районе.
Сотрудники областной Госавтоинспекции будут искать водителей, севших за руль пьяными.
В полиции напоминают, что если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU