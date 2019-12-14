Брянская школа №12 отметила 80-летний юбилей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-14T10:44:21+03:00

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Школа №12 имени Александра Виноградова отметила 80-летний юбилей. Праздник устроили в городском Центре внешкольной работы.

Поздравить педагогов и учеников школы пришли выпускники разных лет, родители, педагоги-ветераны, директора школы, учащиеся.

- История нашей школы началась в 1939 году, - рассказала директор учебного заведения Елена Лисицына. - За 80-летнию историю существования учебного заведения перелистано немало ярких страниц школьной жизни. Выпускники получили разные профессии, стали порядочными людьми благодаря нашим педагогам, которые на протяжении всех лет обучения подавали отличный пример самоотверженного труда. Нам есть на кого равняться. Спасибо за работу, низкий поклон вам, уважаемые учителя!

За успехи в работе преподавателей школы наградили Почетными грамотами.

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ИСТОЧНИК KP.RU