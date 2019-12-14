В Брянске пройдет бенефис заслуженной артистки России Марины Финогеновой

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-14T09:12:53+03:00

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В брянском драмтеатре пройдет бенефис залуженной артистки России Марины Финогеновой.

Марина Анатольевна работает в театре с июля 1995 года. Сюда она пришла после окончания Саратовской консерватории имени Леонида Собинова.

Наряду с лирическими героинями: Надежда ("Последние") Царица Пасифея ("Лабиринт"), Елена ("Князь Серебряный"), Маша ("Три сестры"), Маша Огнева ("Кукушкины слезы"), Марина Анатольевна создает яркие острохарактерные образы: Марья Лукьяновна ("Самоубийца"), Олимпиада ("Бенгальские огни"), Дама в черном ("Пиковая дама"), Санька ("Любовь – книга золотая"), Люси Мерикур ("Будьте здоровы, мсье!")

В 2017 году состоялся дебют Марины Финогеновой в качестве режиссера-постановщика с актерами театра драмы. Ее спектакль "Однажды мы все будем счастливы" стал дипломантом театрального фестиваля "Мизансцена" в Донецке в сентябре 2017 года.

Бенефис артистки, сообщают в пресс-службе брянского драмтеатра, пройдет 20 декабря, начало в 18.00. (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU