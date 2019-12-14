На Брянщину пытались провезти 3,5 центнера грецких орехов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-14T09:21:21+03:00

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358 килограммов грецких орехов пытались незаконно ввезти в нашу страну через Брянскую область гражданин Украины и Молдавии. Товар они везли в ручной клади в поездах, едущих из Украины.

- Орехи пришлось вернуть на территорию Украины, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Причиной подобных мер стал запрет на ввоз подобной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих с территории Украины. Кроме того, орехи перевозили без необходимых документов, подтверждающих безопасность их происхождения.

Перевозчиков орехов привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU