Брянцам предлагают выбрать лучшее туристическое событие года

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-14T08:52:43+03:00

Свенская ярмарка также попала в число номинантов конкурса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Наш регион принимает участие во всероссийском конкурсе

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Брянская область участвует во всероссийском конкурсе на лучшее событие года. В оргкомитет уже отправили информацию о 20 брянских фестивалях, праздниках и конкурсах, претендующих на получение статуса "Лучшее событие года".

- Представленные проекты оценит конкурсная комиссия, - рассказывают в департаменте культуры Брянской области. - Одновременно идет народное голосование на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com. Оно продлится до 15 декабря.

Обладатели статуса Национальное событие года и ТОП-200 лучших событий года будут объявлены после 15 декабря.

Проекты, получившие большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса "Лучшее событие 2020 года".

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ИСТОЧНИК KP.RU