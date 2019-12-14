Брянцам предлагают выбрать лучшее туристическое событие года
Брянская область участвует во всероссийском конкурсе на лучшее событие года. В оргкомитет уже отправили информацию о 20 брянских фестивалях, праздниках и конкурсах, претендующих на получение статуса "Лучшее событие года".
- Представленные проекты оценит конкурсная комиссия, - рассказывают в департаменте культуры Брянской области. - Одновременно идет народное голосование на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com. Оно продлится до 15 декабря.
Обладатели статуса Национальное событие года и ТОП-200 лучших событий года будут объявлены после 15 декабря.
Проекты, получившие большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса "Лучшее событие 2020 года".
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ИСТОЧНИК KP.RU