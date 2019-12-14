Электронные услуги Росреестра начинают вытеснять традиционный поход по учреждениям

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-14T08:35:23+03:00

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Электронные услуги день ото дня становятся все более популярными среди брянцев. На сайте Росреестра также доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие.

Заявление и документы на получение указанных услуг можно также подать в личном кабинете, который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

- Ведомство успешно идет по пути реализации задачи по цифровой трансформации основных направлений деятельности, - отмечает заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Уже сегодня выдача сведений из ЕГРН более чем на 95% производится в электронном виде.

По состоянию на 01.12.2019, согласно проведенного анализа, количество заявлений, представленных в электронном виде на государственную регистрацию прав на Брянщине с начала года составило – 36 308 штук, что составляет 23 % от общего количества поданных заявлений; на государственный кадастровый учет – 5 869 заявлений, что составило 15% от общего количества обращений соответственно.

Преимущества использования электронных сервисов Росреестра очевидны: получить необходимую услугу становится удобнее и быстрее. Все действия, необходимые к выполнению для каждого вида сервисов, максимально упрощены и понятны.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков – защита информации на сайте Росреестра находится под особым контролем. В области информационной безопасности, благодаря использованию современных технологий, все личные данные надежно защищены. Более того, с последними изменениями в законодательстве, граждане получили дополнительную защиту от всевозможных мошеннических действий в виде невозможности совершения каких-либо действий с их недвижимым имуществом без их соответствующего первоначального личного обращения в Росреестр.

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ИСТОЧНИК KP.RU