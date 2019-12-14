Электронные услуги Росреестра начинают вытеснять традиционный поход по учреждениям
Электронные услуги день ото дня становятся все более популярными среди брянцев. На сайте Росреестра также доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и другие.
Заявление и документы на получение указанных услуг можно также подать в личном кабинете, который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.
- Ведомство успешно идет по пути реализации задачи по цифровой трансформации основных направлений деятельности, - отмечает заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Уже сегодня выдача сведений из ЕГРН более чем на 95% производится в электронном виде.
По состоянию на 01.12.2019, согласно проведенного анализа, количество заявлений, представленных в электронном виде на государственную регистрацию прав на Брянщине с начала года составило – 36 308 штук, что составляет 23 % от общего количества поданных заявлений; на государственный кадастровый учет – 5 869 заявлений, что составило 15% от общего количества обращений соответственно.
Преимущества использования электронных сервисов Росреестра очевидны: получить необходимую услугу становится удобнее и быстрее. Все действия, необходимые к выполнению для каждого вида сервисов, максимально упрощены и понятны.
Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков – защита информации на сайте Росреестра находится под особым контролем. В области информационной безопасности, благодаря использованию современных технологий, все личные данные надежно защищены. Более того, с последними изменениями в законодательстве, граждане получили дополнительную защиту от всевозможных мошеннических действий в виде невозможности совершения каких-либо действий с их недвижимым имуществом без их соответствующего первоначального личного обращения в Росреестр.
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ИСТОЧНИК KP.RU