2019-12-14T07:58:52+03:00
Спорт

В Брянске пройдет турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Евгения Синяева

Турнир стартует 21 декабря
Елена РАКОВА
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Долгое время Евгений Синяев работал в футбольном клубе "Динамо". Фото: федерация легкой атлетики Брянской области.Долгое время Евгений Синяев работал в футбольном клубе "Динамо". Фото: федерация легкой атлетики Брянской области.
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В Брянске пройдет турнир по легкой атлетике, посвященный памяти мастера спорта международного класса Евгения Синяева. Старт всероссийских соревнований намечен на 21 декабря. В программе прыжки в высоту и бег на различные дистанции.

Всех желающих спортсменов, приглашают принять участие в соревнованиях.

СПРАВКА "КП"

Евгений Синяев - заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса. Брянский легкоатлет. В 1968-м он стал бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете. С конца 1980-х работал с главным футбольным клубом региона "Динамо". С 2005 года - президент футбольного клуба.

Евгения Палладьевича не стало 12 августа 2006 года. Ему было 57 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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