Брянской областной типографии исполнилось сто лет

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-14T07:46:33+03:00

Для участников торжества подготовили концерт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске отметило 100-летний юбилей старейшее полиграфическое предприятие региона - областная типография. В честь юбилея организации в городском Доме культуры в Советском районе устроили большое торжество.

В фойе Дома культуры была работала интерактивная выставка. По ней гости праздника смогли проследить историю создания, становления и развития областной типографии - от появления первых простейших машин до современных цифровых технологий, от черно-белой печати до полноцветной полиграфии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

Каждый день в областной типографии печатают больше 40 изданий. Здесь публикуют книги брянских писателей.

В день столетнего юбилея коллектив типографии наградили Почетной грамотой губернатора Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU