В Брянске прошел областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Поверь в себя!"
В Брянске прошел пятый областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Поверь в себя!" Его участниками стали больше 500 человек: дети и взрослые из Брянского и Дарковичского домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
Для участников подготовили концерт, спортивные игры, тематические площадки по аквагриму, визажу и парикмахерскому искусству, - рассказали пресс-службе Брянского городского Совета народных депутатов. - Десятки волонтеров и представителей "Молодой гвардии" помогали провести фестиваль.
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ИСТОЧНИК KP.RU