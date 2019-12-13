2019-12-13T18:50:38+03:00
Общество

В Брянске в новогоднюю ночь гулянья пройдут на 15 площадках

Праздничные программы стартуют в 1.00
Мария Дедкова
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Брянцев ждут концерты, конкурсы и дискотеки.Брянцев ждут концерты, конкурсы и дискотеки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске стали известны места праздничных гуляний в новогоднюю ночь. Концерты, конкурсы и дискотеки пройдут на 15 площадках. Праздничные программы начнутся в 1.00 1 января, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 1.00: площадь у ГДК Медведева, площадь у ГДК пос. Октябрьский, сквер имени К. Маркса, гипермаркет «Линия», ЦПКиО имени 1000-летия г. Брянска, площадь у ДК железнодорожников, сквер у завода «Литий», площадь у ТЦ «Шипка», площадь у ГДК пос. Белые Берега;

1 января в 1.30: площадь Ульянова, ГДК Володарского района, ГДК имени А.М. Горького, площадь пос. Большое Полпино, площадь у сквера ТЦ «Пушкинский»;

1 января в 2.00: площадь у кинотеатра «Салют».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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