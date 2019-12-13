В фонд защиты прав дольщиков в Брянской области поступит 416 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-13T18:16:07+03:00

На эти деньги будут достраивать брошенные многоэтажки

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Брянский фонд защиты прав дольщиков получит 416 миллионов рублей. 16 миллионов - направят из областного бюджета, 400 - из федерального. Такое решение о поправках в бюджет региона внесли депутаты на очередном заседании облдумы.

На эти деньги будут достраивать брошенные подрядчиками многоэтажки. Один из первых домов, которые будут достраивать за деньги фонда, находится на улице Бурова.

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ИСТОЧНИК KP.RU