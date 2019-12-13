СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-13T17:41:40+03:00

Игрушки для зеленой красавицы привезут позже. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На дереве заблестели гирлянды с сотнями огоньков

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13 декабря в Брянске начали украшать главную городскую елку. Первым делом на нее повесили гирлянду с сотнями красных, синих, зеленых и желтых лампочек. Игрушки для зеленой красавицы привезут позже.

Вместе с тем, в центре города продолжается украшение бульвара Гагарина. Накануне здесь установили «арки желаний». В ближайшее время вдоль бульвара с двух сторон появится иллюминация.

На площади Партизан установили еще одну живую елку. Украшать ее будут также позже.

К слову, всего в городе будут стоять 31 живая и 88 естественных елей.

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ИСТОЧНИК KP.RU