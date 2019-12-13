В Карачеве подозреваемому в убийстве четырех человек предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-13T17:15:00+03:00

До суда он будет находиться под стражей

Изменить размер текста: A A

В Карачеве вынесли обвинение главному фигуранту громкого дела об убийстве четырех человек. Напомним, 24-летнего местного жителя подозревают в жестокой расправе над девушкой и тремя мужчинами.

По версии следствия, трагедия произошла 8 декабря, в одном из частных домов села Вельяминова.

- Во время ссоры пьяный обвиняемый нанес множественные удары ножом в грудь и шею трем мужчинам и одной женщине, которые находились в доме, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено судом как обстоятельство, отягчающее ответственность.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Пока идет следствие, он будет находиться под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU