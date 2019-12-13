В Брянске директора предприятия оштрафовали за дачу взятки в 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-13T16:14:08+03:00

Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки, так как сотрудничал со следствием. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Директора брянского предприятия осудили за дачу взятки.

Выяснилось, что руководитель ЗАО «АИП-Фосфаты» предложил директору Управления«Брянскмелиоводхоз» 1,7 миллиона рублей. За такое вознаграждение фирма должна была выиграть госконтракты в рамках федеральной целевой программы.

Суд учел содействие подозреваемого во время расследования преступления. Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU