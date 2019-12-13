В Брянске директора предприятия оштрафовали за дачу взятки в 1,7 миллиона рублей
Директора брянского предприятия осудили за дачу взятки.
Выяснилось, что руководитель ЗАО «АИП-Фосфаты» предложил директору Управления«Брянскмелиоводхоз» 1,7 миллиона рублей. За такое вознаграждение фирма должна была выиграть госконтракты в рамках федеральной целевой программы.
Суд учел содействие подозреваемого во время расследования преступления. Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU