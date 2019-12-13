2019-12-13T16:14:08+03:00
Общество

В Брянске директора предприятия оштрафовали за дачу взятки в 1,7 миллиона рублей

С помощью денег руководитель хотел "выиграть" госконтракты
Мария Дедкова
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Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки, так как сотрудничал со следствием.Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки, так как сотрудничал со следствием.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Директора брянского предприятия осудили за дачу взятки.

Выяснилось, что руководитель ЗАО «АИП-Фосфаты» предложил директору Управления«Брянскмелиоводхоз» 1,7 миллиона рублей. За такое вознаграждение фирма должна была выиграть госконтракты в рамках федеральной целевой программы.

Суд учел содействие подозреваемого во время расследования преступления. Директор предприятия отделался штрафом равным сумме взятки. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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